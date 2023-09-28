Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü 1. Lig'e yükseldi

Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Cirit 1. Lig'e Yükselme B Grubu Müsabakaları'nda birinci olarak 1. Lig'e yükseldi.

Bilimsel, kültürel, sosyal ve teknolojik yatırımlarının yanı sıra spor tesisleriyle de adından söz ettiren Atatürk Üniversitesinde, Manej Alanı ve Atçılık Koordinatörlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü yeni bir başarıya imza attı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Bayburt'ta düzenlenen Atlı Cirit 1. Lig'e Yükselme B Grubu Müsabakaları sona ererken, Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü turnuvayı birinci tamamlayarak 1. Lig'e yükseldi.

Erzurum'da oynanan il müsabakalarını 1. olarak tamamlayıp finallere kalan ve Erzurum'u atlı ciritte temsil eden Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü, Bayburt'ta oynanan şampiyonada Bayburt Atlı Spor, Manisa Selendi Atlı Spor ve Kars Başköy Atlı Spor takımlarının bulunduğu grubu zirvede tamamladı ve adını 1. Lige yazdırdı.

Müsabaka sonrasında Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret eden Manej Alanı ve Atçılık Koordinatörü Doç. Dr. Gökhan Öztürk ve kulüp sporcuları, kazanılan kupayı Rektör Çomaklı'ya takdim etti.

Atlı ciritin yanı sıra atlı okçuluk bayanlar yetişkin gurubunda finale kalma başarısı gösteren okçular da Çomaklı'ya ziyarette bulundu. Atlı ciritte ve atlı okçulukta başarılı bir sezon geçiren sporcularla sohbet eden Prof. Dr. Çomaklı, ata sporlarının gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Birçok spor faaliyeti gibi atlı sporları da desteklemeye devam edeceklerini belirten Rektör Çomaklı, kazanılan başarılardan dolayı Koordinatör Doç. Dr. Gökhan Öztürk ve sporcuları tebrik etti. - ERZURUM