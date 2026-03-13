Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 67 yıl sonra bir ilk

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 67 yıl sonra bir ilk
Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Fatih Karagümrük, 67 yıl sonra rakibine karşı ligde galibiyet elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Karagümrük, 15. dakikada Bartuğ Elmaz, 45. dakikada Serginho'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda iki takım da gol bulamazken, kırmızı-siyahlılar sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Karagümrük, aldığı bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe'yi 12 Kasım 1959'dan sonra ilk kez mağlup etti. Kırmızı-siyahlılar, rekabette oynanan 18. maçta 2. galibiyetini elde etti.

Öte yandan Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'nin Karagümrük'e karşı 5 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

