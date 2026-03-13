Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 67 yıl sonra bir ilk

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

KARAGÜMRÜK, FENERBAHÇE'Yİ DEVİRDİ

Karagümrük, 15. dakikada Bartuğ Elmaz, 45. dakikada Serginho'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda iki takım da gol bulamazken, kırmızı-siyahlılar sahadan 2-0 galip ayrıldı.

67 YIL ARADAN SONRA KAZANDI

Karagümrük, aldığı bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe'yi 12 Kasım 1959'dan sonra ilk kez mağlup etti. Kırmızı-siyahlılar, rekabette oynanan 18. maçta 2. galibiyetini elde etti.

5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ DE SONA ERDİ

Öte yandan Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'nin Karagümrük'e karşı 5 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.