Atakaş Hatayspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Pazar günü Mersin'de Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı.

İdmanda futbolcular 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan idman 1 saat 40 dakika sürdü.