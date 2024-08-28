Atakaş Hatayspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Mersin'de oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yaptı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Pazar günü Mersin'de Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı.
İdmanda futbolcular 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı yapılan idman 1 saat 40 dakika sürdü.