Hatayspor, forvet oyuncusu Prince Ating'i transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, forvet oyuncusu 18 yaşındaki Prince Ating'i kadrosuna kattığını duyurdu. Transfer yasağının kaldırılmasıyla birlikte Hatayspor, toplamda 7 futbolcu transfer etmiş oldu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, forvet oyuncusu Prince Ating'i kadrosuna kattı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 18 yaşındaki Ating ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.
Transfer yasağı kaldırılan Hatay ekibinin renklerine bağladığı futbolcu sayısı 7'e yükseldi.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Spor