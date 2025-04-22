Atakaş Hatayspor'dan Beşiktaş Maçı Hazırlığı
Atakaş Hatayspor, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, hava topu, dar alan ve taktik çalışmaları içeriyor. Deplasmanda oynanacak karşılaşma 25 Nisan'da Tüpraş Stadı'nda yapılacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yapan Hatay ekibi, hava topu, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.
Hatayspor ile Beşiktaş, 25 Nisan Cuma günü Tüpraş Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor