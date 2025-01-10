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Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazır
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Erdemli Atış Poligonu'ndaki antrenmanda, kırmızı kart cezalısı Cengiz Demir ve sakat Jonathan Okoronkwo'nun durumu dikkat çekti.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Mersin'de Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Erdemli Atış Poligonu'nda, Sportif Direktör Yılmaz Bal, yardımcı antrenör Gökhan Alaş, U19 takımı antrenörleri Akan Karasu, Deniz Haydaroğlu, kaleci antrenörü Mehmet Öz ve analiz performans antrenörü Şirin Yılmaz yönetiminde 1 saat süren antrenmanda dar alan çalışması gerçekleştirildi.

Hatayspor'da Cengiz Demir'in kırmızı kart cezalısı olduğu, Jonathan Okoronkwo'nun ise sakatlığının devam ettiği belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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