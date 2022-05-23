Ata Türkoğlu, bilek güreşinde Türkiye birincisi oldu - Haberler

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Ata Türkoğlu, bilek güreşinde Türkiye birincisi oldu

AA - Esin Çetin - Spor
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Ata Türkoğlu, bilek güreşinde Türkiye birincisi oldu

Özel Aliağa Fen Bilimleri Koleji öğrencisi Ata Türkoğlu, Adıyaman'da düzenlenen Okullararası Bilek Güreşi Yıldız Erkekler Şampiyonası'nda sağ kol artı 70 kiloda birinci oldu.

Özel Aliağa Fen Bilimleri Koleji öğrencisi Ata Türkoğlu, Adıyaman'da düzenlenen Okullararası Bilek Güreşi Yıldız Erkekler Şampiyonası'nda sağ kol artı 70 kiloda birinci oldu.

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz, yaptığı açıklamada, şampiyonada birinciliğe ulaşan Ata Türkoğlu'nu tebrik ederek, "Demir bilek' Ata'yı bu gururu bize yaşattığı için yürekten kutluyoruz. Kendisine milli takımda da başarılar diliyor, daha nice şampiyonluklara diyoruz." dedi.

AA / Esin Çetin - Spor

Ata Türkoğlu, Hisarcık, Adıyaman, Aliağa, Spor, Haberler

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