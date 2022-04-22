Ata Spor Kulübü'nden 23 Nisan spor şöleni - Haberler

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Ata Spor Kulübü'nden 23 Nisan spor şöleni

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ata Spor Kulübü'nden 23 Nisan spor şöleni

Ata Spor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için öğrenci ve velilerinin katıldığı bir spor şöleni düzenledi.

Ata Spor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için öğrenci ve velilerinin katıldığı bir spor şöleni düzenledi.

Bakırköy'de bulunan Ata Spor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir spor şöleni etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliklere okullardan, spor kulüplerinden ve derneklerden öğrenciler katıldı. Öğrenciler hem spor yapıp hem de eğlendi. Etkinlik sonrasında öğrenciler kırmızı ve beyaz balonları 'Türkiye' diye bağırarak havaya bıraktı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Spor, Haberler

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