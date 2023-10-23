Asya Şampiyonlar Ligi'nde dev maçlar D-Smart'ta

Asya Şampiyonlar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ederken devler sahne alıyor. Ronaldo'lu El Nassr'ın 24 Eylül Salı günü evinde Al Duhail'i ağırlayacağı mücadele D-Smart ekranlarından yayınlanacak.

Asya Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda mücadele eden Al-Nassr kendi evinde Al Duhail'i konuk ediyor. 24 Eylül Salı günü oynanacak mücadele saat 21.00'de futbolseverlerle buluşacak. Haftanın diğer önemli maçları ise bugün ekranlara gelecek. Benzema'lı Al İttihad ile Air Force Club saat 19.00'da mücadele edecek. Neymar'ın sakatlığıyla sarsılan Jorge Jesus'un takımı Al Hilal ile Mumbai City ise 21.00'de ekranlara gelecek.

Asya Şampiyonlar Ligi ve AFC Cup'ta oynanacak tüm maçlar sadece D-Smart ve D-Smart GO ekranlarında izlenecek.