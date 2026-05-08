İstanbul'daki UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa ve Freiburg karşı karşıya gelecek

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarında Aston Villa, Nottingham Forest'ı 4-0 mağlup ederek finale çıktı. Freiburg ise Braga'yı 3-1 yenerek finale adını yazdırdı. İki takım arasındaki final maçı 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu gece oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından Aston Villa ve Freiburg finale yükseldi. Aston Villa deplasmanda 1-0 yenildiği Nottingham Forest'ı sahasında 4-0 mağlup etti. Freiburg ise deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Braga'yı sahasında 3-1 yendi. Aston Villa ve Freiburg arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında İngiliz ekibi Aston Villa bir diğer İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı konuk etti. Villa Park'ta oynanan mücadelede İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg düdük çaldı. Glenn Nyberg'in yardımcılıklarını ise Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist üstlendi. 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında 4-0 galip gelen Aston Villa, finale çıktı. Aston Villa'ya bu maçta galibiyeti getiren golleri Olie Watkins, Emi Buendia ve John McGinn (2) kaydetti.

Gecenin diğer maçında ise Alman ekibi Freiburg, Portekiz temsilcisi Braga'yı konuk etti. Europa-Park'ta oynanan maçı İtalyan hakem Davide Massa yönetti. Davide Massa'nın yardımcılıklarını Flippo Meli ve Stefano Alassio yaptı. Deplasmanda 2-1 mağlup olan Freiburg, sahasında 3-1 kazanarak finale yükselen takım oldu. Bu mücadelede Freiburg'un gollerini Lukas Kübler (2) ve Johan Manzambi attı. Braga'nın tek golü ise Pau Victor'dan geldi.

Öte yandan Braga forması giyen milli futbolcu Demir Ege Tıknaz, maça ilk 11'de başladı ve 77 dakika sahada kaldı.

