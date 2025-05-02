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Aspendos Cup Karate Turnuvası Antalya'da Başladı

Aspendos Cup Karate Turnuvası Antalya'da Başladı
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Türkiye Karate Federasyonu ve Aksu Karate Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Aspendos Cup, Antalya'nın Serik ilçesinde 50 ilden 1100 sporcunun katılımıyla başladı. Turnuva, yoğun ilgiyle karşılanıyor ve iki gün sürecek.

Türkiye Karate Federasyonu ve Aksu Karate Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Aspendos Cup İller Arası Karate Turnuvası, Antalya'da başladı.

Serik ilçesindeki spor salonunda gerçekleştirilen turnuvada, 50 ilden 1100 sporcu mücadele ediyor.

Aksu Karate Spor Kulübü Başkanı Hami Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ilki düzenlenen turnuvanın yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Türkiye genelinde 50 ilimizde 58 kulüpten 1100 sporcu katılıyor. İki gün sürecek turnuvada 80 hakemimiz görev yapıyor. Aspendos Cup'u geleneksel hale getirmek istiyoruz" dedi.

Turnuva, yarın yapılacak ödül töreni ile sona erecek.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Spor
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