Aslan sahasında hata yapmadı! Galatasaray Fatih Karagümrük'ü tek golle geçti
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren gol, 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.
Trendyol Süper Lig'in 17.haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin kazananı ev sahibi ekip oldu.
TEK GOL KEREM'DEN
Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılara galibiyeti ve 3 puanı getiren tek golü 41. dakikada Kerem yıldız futbolcu Aktürkoğlu attı.