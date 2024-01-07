Üye Girişi
Haberler

Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u farklı geçti

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u Adülkerim Bardakçı(2) ve Zaha'nın attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Kıran kırana geçen maçı sarı-kırmızılılar kazandı.

İLK YARI GOL ÇIKMADI

Seyircisi önünde baskılı oynayan Galatasaray pozisyonlar bulmasına rağmen Konyaspor'un genç kalecisini geçemedi. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u farklı geçti

ABDÜLKERİM PERDEYİ AÇTI

Konyaspor'un eski yıldızı Abdülkerim Bardakçı mücadelenin 63. dakikasında mükemmel bir gol atarak Galatasary'ı 1-0 öne geçirdi.

Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u farklı geçti

ZAHA SAHNEDE

Maçın 90. dakikasında sahneye çıkan yıldız futbolcu Zaha, kaleciden dönen topu tamamlayarak durumu 2-0 yaptı.

Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u farklı geçti

ABDÜLKERİM FİŞİ ÇEKTİ

Mücadelenin 90+3. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Abdülkerim Bardakçı şık bir gole daha imza atarak maçın skorunu belirledi. Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Konyaspor Spor Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title