Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u farklı geçti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Kıran kırana geçen maçı sarı-kırmızılılar kazandı.

İLK YARI GOL ÇIKMADI

Seyircisi önünde baskılı oynayan Galatasaray pozisyonlar bulmasına rağmen Konyaspor'un genç kalecisini geçemedi. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

ABDÜLKERİM PERDEYİ AÇTI

Konyaspor'un eski yıldızı Abdülkerim Bardakçı mücadelenin 63. dakikasında mükemmel bir gol atarak Galatasary'ı 1-0 öne geçirdi.

ZAHA SAHNEDE

Maçın 90. dakikasında sahneye çıkan yıldız futbolcu Zaha, kaleciden dönen topu tamamlayarak durumu 2-0 yaptı.

ABDÜLKERİM FİŞİ ÇEKTİ

Mücadelenin 90+3. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Abdülkerim Bardakçı şık bir gole daha imza atarak maçın skorunu belirledi. Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı.