Takım dağıldı! Galatasaray'ın kadrosundaki eksikler rakibin iştahını kabarttı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı. 8 eksiğin bulunduğu kadroda Fernando Muslera, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Juan Mata, Yusuf Demir, Haris Seferovic, Mathias Ross ve Kazımcan Karataş kadroda yer almadı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16Turu'nda yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Kırbıyık Holding Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak müsabaka için bugün Alanya'ya gidecek sarı-kırmızılı kafileye Fernando Muslera, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Juan Mata, Yusuf Demir ve Haris Seferovic'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Mathias Ross ile Kazımcan Karataş alınmadı.

OKAN BURUK'LA YÜZLER GÜLÜYOR

Galatasaray, oynadığı son 12 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından ligde 9, kupada 3 maça çıktı. Ligde söz konusu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Okan Buruk'un öğrencileri, kupadaki 3 maçı da kazandı. Bu müsabakalarda 36 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 7 gol gördü.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu: