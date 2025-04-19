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Arslan Ekşi, 20 Yıllık Voleybol Kariyerine Veda Etti

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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kaptanı Arslan Ekşi, 20 yıl boyunca taşıdığı ay-yıldızlı forma ile vedasını duyurdu. Ekşi, destek veren herkese teşekkür ederek Türk voleyboluna hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kaptanı Arslan Ekşi, 20 yıl boyunca taşıdığı ay-yıldızlı formaya veda ettiğini duyurdu.

Deneyimli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ayrılık sürecinde kendisine destek olan herkese teşekkürlerini iletti.

Tecrübe, birikim ve deneyimleriyle Türk voleyboluna hizmet vermek için çalışacağını vurgulayan Arslan Ekşi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"20 yıldır onur ve gururla taşıdığım ay-yıldızlı formaya veda zamanı geldi. Benim için milli takımlarımızın sürekli yükselişte olduğu bir dönemde böyle bir kararı vermek oldukça zor oldu. Milli takımda görev aldığım tüm süreçlerde, başta beni bu ulvi görev olan milli takım kaptanlığına layık gören Federasyon Başkanımız ve antrenörümüze, oynadığım tüm kulüplerimize, sporcu arkadaşlarıma, antrenörlerimize, staff ekibine, bizleri yurt içi ve dışı maçlarımızda yalnız bırakmayan, bayrakları ile tribünlerde yer alan vefakar seyircilerimize, federasyon başkanlarımıza ve milli takımlar sorumlularımıza, basınımıza ve tabii ki aileme sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonraki süreçte tüm tecrübe, birikim ve deneyimlerim ile Türk voleyboluna hizmet vermek için çalışacağımdan emin olmanızı istiyorum. Artık milli takımımız ile sahada olmayacaksam da, tribünde ekibimizin yanında olacağıma söz veriyorum. Her vedanın yeni bir başlangıç olduğu gerçeği ile hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum."?

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Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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