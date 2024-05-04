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Arsenal, Bournemouth'u 3-0 mağlup etti

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İngiltere Premier Lig'de Arsenal, konuk ettiği Bournemouth'u 3-0 mağlup etti. Bukayo Saka'nın penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Arsenal, Leandro Trossard ve Declan Rice'ın golleriyle maçı 3-0 kazandı. Arsenal, 83 puanla zirvedeki yerini korudu.

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, konuk ettiği Bournemouth'u 3-0 mağlup etti.

Premier Lig'in 36. haftasında oynanan maçta Arsenal, 45. dakikada Bukayo Saka'nın penaltıdan bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Arsenal, 70. dakikada Leandro Trossard ve 90+7'de Declan Rice'ın golleriyle maçı 3-0 kazandı.

Şampiyonluk yarışının kıyasıya sürdüğü Premier Lig'de 83 puana ulaşan Arsenal, iki maçı eksik Manchester City'nin 4 puan önünde zirvedeki yerini korudu. Bir maçı eksik Liverpool ise 75 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA / Spor

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