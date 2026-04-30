Armada Praxis Yalıkavakspor'dan Milli Takım'a 5 sporcu ve 1 antrenör

Armada Praxis Yalıkavakspor'dan Milli Takım'a 5 sporcu ve 1 antrenör
Armada Praxis Yalıkavakspor altyapısından yetişen 5 sporcu ile 1 antrenör; Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından 4-6 Mayıs 2026 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan U15 Kadın Milli Takım Teknik Eğitim Kampı'na davet edildi.

Armada Praxis Yalıkavakspor altyapısından yetişen 5 sporcu ile 1 antrenör; Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından 4-6 Mayıs 2026 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan U15 Kadın Milli Takım Teknik Eğitim Kampı'na davet edildi.

2012-2013 doğumlu sporculara yönelik gerçekleştirilecek kamp, THF Altyapı Koordinatörü Jordi Jodar Sagales koordinatörlüğünde yapılacak. Kampta Türkiye genelinden toplam 42 sporcu yer alacak. Armada Praxis Yalıkavakspor altyapısından Bade Özçelik, İlkim Beren Sezen, Arzu Altınparmak, Zeynep Ecrin Özaltın ve Sude Erol, milli takım kampına davet edilen isimler arasında yer aldı. Öte yandan kulübün altyapı antrenörü Gözde Gökengin de kampa davet edilerek organizasyonda görev alacak.

"Büyük bir gurur kaynağı"

Kulüpten yapılan açıklamada altyapıdan yetişen sporcuların ve antrenörün milli takım kampına davet edilmesinin büyük bir gurur kaynağı olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "Geleceğin Denizin Kızları, milli takım yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ediyor, kamp sürecinde başarılar diliyoruz." - MUĞLA

