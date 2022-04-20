Arkas Sporlu oyuncular, Kupa Voley coşkusunu Lucien Arkas'la paylaştı

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek şampiyon olan Arkas Sporlu voleybolcular kupayı Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas'a götürdü.

Holding binasındaki voleybolcularla bir araya gelen Lucien Arkas, yaptığı konuşmada, 12 sene önce Glenn Hoag'la anlaştıklarında kendisiyle bu başarıları elde edeceklerini ümit ettiğini söyledi.

Ancak 12 senelik beraberliğin ender olduğunu kaydeden Arkas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, bir o kadar daha onunla çalışmak istiyoruz. Bakalım ne olacak. Ona çok teşekkür borçluyuz. Arkas'ın genç ekibini yetiştirip, Türkiye'de bir simge haline getirilmesinin tek yaratıcısı Glenn'dir. Bunu tüm Türkiye biliyor ama ben bunu vurgulamak istiyorum. Çocuklar başarılı ve genç, hepsi zıpkın gibi. Ancak aynı mantıkta bir yönetimle bunlar başarıya koşabilir. Yönetim ve hocaları böyle bir uyumda olunca o zaman oyuncular sadece oyuna odaklanıyorlar. Biz aynen devam edeceğiz. Ben en yaşlınız olarak söylüyorum. Hepinizi tebrik ediyorum."

Arkas Spor Antrenörü Glenn Hoag ise kulüp olarak altyapılarından yetiştirdikleri oyuncularla kısa dönemli değil orta ve uzun vadeli sürdürülebilir hedefler üzerine yoğunlaştıklarını kaydetti. Bunun için çok çalışmak gerektiğini kaydeden Hoag, şöyle konuştu:

"Dayanıklılık ve direnç göstermek, en zor zamanlarda takım olarak kalabilmek çok önemli. Arkas ailesi zorluk yaşadığımız dönemlerde desteğiyle bizim yanımızda olduğunu hissettirdi. Bazı sakatlıklar yaşadık, kötü sonuçlar aldık ama ailenin desteği bizimleydi. Bunları sonucunda kupa geldi. Tüm ekibime de çok teşekkür etmek istiyorum. Onların desteği olmasa bu başarı gelemezdi. Hep birlikte gelişmeye devam edeceğiz."