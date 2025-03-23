Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Ekrem İmamoğlu tutuklandı
Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü

3 servisle yola çıktılar! İşte İmamoğlu'nun götürüldüğü cezaevi
Bakan Tunç: Sorumluluk makamında olanlar yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınmalı

"Soruşturma sürüyor" diyen Bakan Tunç'tan dikkat çeken çağrı
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Tutuklama kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Arkas Spor, Kupa Voley Dörtlü Finalinde Fenerbahçe ile Karşılaşıyor

Arkas Spor, Kupa Voley Dörtlü Finalinde Fenerbahçe ile Karşılaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arkas Spor, 2025 Kupa Voley 'Dörtlü Final'inde yarın Rize'de Fenerbahçe ile karşılaşacak. Maç saat 15.30'da başlayacak. Arkas Spor, kupayı İzmir'e getirmeyi hedefliyor.

Arkas Spor, 2025 Kupa Voley 'Dörtlü Final'inde yarın Fenerbahçe ile Rize'de karşı karşıya gelecek.

Arkas Spor, Fenerbahçe ile Kupa Voley 'Dörtlü Final'inde yarın Rize'de karşı karşıya gelecek. Rize Yenişehir Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Kupayı İzmir'e getirmek hedefindeyiz. Takımımıza yarın oynanacak maçta güveniyoruz. Fenerbahçe'yi yenerek Halkbank - İstanbul Gençlik Spor galibiyle finalde karşılaşmak öncelikle amacımız olacak. Ekibimize başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Arkas Spor finale yükselmesi halinde rakibiyle 25 Mart Salı günü saat 15.00'te karşılaşacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title