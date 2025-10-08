Haberler

Arkas Spor, Fenerbahçe'ye 3-0 Mağlup Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde Arkas Spor, Fenerbahçe Medicana'ya evinde oynadığı maçta; 28-30, 20-25 ve 23-25 setlerle 3-0 mağlup oldu.

Erkekler Voleybol 1. Ligi 3. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe Medicana'ya 28-30, 20-25 ve 23-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.

Salon: Atatürk

Hakemler: Serhat Semis, Mümin Şalvarlılar

Arkas Spor: Eyüp Marangoz, Hüseyin Emir Abdik, Kerem Şahin, Taha Sabah, Muharrem Kurtuluş, Yusuf Angun (Bora Duran, Yiğit Şahinkoç)

Fenerbahçe: Hasan Ali Yanar, Emir Aslan Güner, Yılmaz Üner, Abdulvahap Han, Branco Zilic, Süleyman Turna (Recep Çınar, Tuğrul Düzce, Mehmet Akarsu, İsmail Yusuf Deniz, Muhammed Alaca)

Setler: 28-30, 20-25, 23-25

Süre: 90 dakika (31, 29, 30) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bakan Fidan: İsrail ve Hamas bugün uzlaşmaya varırsa, ateşkes ilan edilecek

Fidan'dan heyecanlandıran Gazze çıkışı! Ateşkes için tarih verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çeyrek altın saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı

Saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı
Gözler Mısır'daki müzakerelerde! Hamas'ın Türk askeri teklifine İsrail karşı çıktı

Müzakerelere damga vuran diyalog: İsrail'in Türk askeri korkusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.