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Arkas Spor, Fenerbahçe Medicana ile Play-off Mücadelesine Çıkıyor

Arkas Spor, Fenerbahçe Medicana ile Play-off Mücadelesine Çıkıyor
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Arkas Spor, Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ilk maçında Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak. Takım, galibiyet alarak seriye avantajla başlamak istiyor.

SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ilk maçında Fenerbahçe Medicana'nın konuğu olacak Arkas Spor, serinin ilk maçını kazanarak avantaj elde etmek istiyor.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'dan galibiyetle ayrılarak serinin ikinci maçı öncesi avantaj elde etmek istediklerini belirtti, ekibe başarılar diledi.

Arkas Spor, Fenerbahçe Medicana'ya 24 Nisan Perşembe günü saat 17.00'da konuk olacak.

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Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor
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