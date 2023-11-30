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Arkas Spor, CEV Kupası'nda Neftohimik'i 3-0 yendi

30 Kasım 2023 20:31 Son Güncelleme: 20:32 Abone Ol

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Bulgaristan temsilcisi Neftohimik'i 3-0 yendi. İlk karşılaşmayı da 3-0 kazanan Arkas Spor, 8'li finalde Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'nun rakibi oldu. Mavi-beyazlı ekip, CEZ Karlovarsko ile ilk maçı İzmir'de, rövanşı deplasmanda oynayacak.