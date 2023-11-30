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Arkas Spor, CEV Kupası'nda Neftohimik'i 3-0 yendi

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Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Bulgaristan temsilcisi Neftohimik'i 3-0 yendi. İlk karşılaşmayı da 3-0 kazanan Arkas Spor, 8'li finalde Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'nun rakibi oldu. Mavi-beyazlı ekip, CEZ Karlovarsko ile ilk maçı İzmir'de, rövanşı deplasmanda oynayacak.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Dominik Biegajlo (İngiltere), Roman Marschner ( Çekya )

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Efe Mandıracı, Kartev (Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Canham, Gökcen Yüksel, Ulaş Onur Topbaşlı)

Neftohimik: Georgi Petrov, Ragin, Stanev, Kadankov, Simic, Khan (Dobrev, Yasen Petrov, Chavdarov, Stankov, Kordev, Nedyalkov)

Setler: 25-22, 25-17, 25-15

Süre: 61 dakika (21, 20, 20)

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Bulgaristan temsilcisi Neftohimik'i 3-0 yendi.

İlk karşılaşmayı da 3-0 kazanan Arkas Spor, 8'li finalde Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'nın rakibi oldu.

Mavi-beyazlı ekip, CEZ Karlovarsko ile ilk maçı İzmir'de, rövanşı deplasmanda oynayacak.

Kaynak: AA / Spor

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