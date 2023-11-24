Arkas Spar CEV Kupası'nda büyük avantaj yakaladı

CEV Kupası'nda 16'lı Finaller Turu ilk maçında Neftohimik Burgas'ı 3-0 mağlup eden Arkas Spar, rövanş öncesi turu geçmek için büyük avantaj elde etti.

CEV Kupası'nda 16'lı Finaller Turu ilk maçında Bulgaristan'da Neftohimik Burgas'ı 3-0 mağlup eden Arkas Spar, 30 Kasım'da evinde oynayacağı rövanş mücadelesi öncesi turu geçmek için büyük avantaj yakaladı. Rakibini 25-14, 25-17 ve 25-21'lik skorlarla dize getiren mavi-beyazlılarda 15 sayı alan Alman pasör çaprazı György Grozer, galibiyette önemli rol oynadı. İzmir temsilcisinde Ertuğrul Gazi ve Efe 8, Hoag ise 7 sayı kaydetti.

Arkas Spor, rövanş maçında 2 set alması halinde bir üst turda Ford Levoranta (Finlandiya) - CEZ Karlovarsko (Çekya) eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Karlovarsko ilk maçı deplasmanda 3-1 kazandı.