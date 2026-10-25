Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ardahan'da 4. Kamu Spor Oyunları voleybol finaliyle sona erdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan'da 4. Kamu Spor Oyunları voleybol finaliyle sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'da kamu çalışanlarını sporun birleştirici gücü etrafında buluşturan 4. Kamu Spor Oyunları sona erdi. Kazım Karabekir Paşa Kapalı Spor Salonu'ndaki kapanışta Vali Ömer Hilmi Yamlı, voleybol finalini izleyip dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını takdim etti.

Ardahan'da kamu çalışanlarını sporun birleştirici gücü etrafında buluşturan 4. Kamu Spor Oyunları, heyecan dolu müsabakaların ardından tamamlandı.

Kamu kurumları arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmek, çalışanların sportif faaliyetlere katılımını artırmak amacıyla düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları sona erdi. Müsabakalar, sporcuların kıyasıya mücadelesine ve centilmence karşılaşmalara sahne oldu.

Kapanış programına katılan Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Sporun teşvik edilmesi, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve kamu çalışanlarının sosyal faaliyetlere katılımının artırılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Kazım Karabekir Paşa Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programda, Ardahan Valiliği 1 ile İl Jandarma Komutanlığı takımları arasında oynanan voleybol final müsabakasını izleyen Vali Yamlı, dereceye giren sporcuları tebrik ederek madalya ve kupalarını takdim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Mehmet Şef mutfaktan çıktı, Kubat’la türkü söyledi

Mehmet Şef'i hiç böyle görmediniz!
İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi

Baro seçiminde dikkat çeken anlar! Konuşma bitti, sloganlar yükseldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yurt dışına kaçmak üzereydiler! Büyükçekmece ve Bağcılar'daki 2 cinayetin 3 şüphelisi Edirne'de yakalandı

Yurt dışına kaçmak üzereydiler! 3 şüpheli Edirne'de yakalandı
Antalya'da parktaki köprüden 25 metre aşağı düştü! Kurtarma operasyonu 2 saat sürdü

Adımını attı, havada yürür gibi gitti! 25 metreden düştü
Fenomenin evine kira borcu için gittiler! Gördüklerine inanamadılar

Kira borcu için gittiler! Fenomenin evinden çıkanlar polisi şoke etti
Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu

Otel odasında yaşananlar genç öğretmenin başını fena yaktı
İstanbul'da bir semt diken üstünde! Aynı sokakta 3 günde ikinci cinayet

İstanbul'da bir semt diken üstünde! Aynı sokakta ikinci cinayet
Tiran'da göstericiler bakanlık ve bankaları ateşe verdi, polis alevler içinde kaldı

Ülkede sokaklar dehşet yerine döndü! Polis alevler içinde kaldı
Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti

Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti