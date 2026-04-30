Arda Turan'ın Shakhtar'ı Crystal Palace'a mağlup oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk maçında Shakhtar Donetsk, Crystal Palace'a 3-1 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk maçında Shakhtar Donetsk ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Polonya'nın Krakow şehrinde bulunan Henryka Reymana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer düdük çaldı. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz üstlendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İngiliz ekibi, henüz 1'inci dakikada Sarr'ın golüyle öne geçti ve karşılaşmanın ilk yarısı Crystal Palace'ın 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi. Shakhtar, 47'nci dakikada Ocheretko'nun golüyle eşitliği yakalasa da 58'inci dakikada Kamada, İngiliz ekibini bir kez daha öne geçirdi: 1-2. 84'üncü dakikada Larsen, attığı golle skoru belirledi: 1-3. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Crystal Palace, Shakhtar Donetsk'i 3-1 mağlup etti. Turun rövanş karşılaşması 7 Mayıs Perşembe günü İngiltere'de oynanacak.

