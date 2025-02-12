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Arda Güler'in yanına bir Türk daha

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Real Madrid'in kaptanı Luka Modric, takımına bir Türk futbolcu önerdi. Modric'in önerdiği isim, Juventus forması giyen Kenan Yıldız. Arda Güler'in az süre alması sonrası Modric'in bu önerisi, İspanyol basınında geniş yer buldu. Kenan Yıldız'ın tarzını beğenen Modric, yetenekli oyuncunun transferi için kulübe öneride bulundu.

İspanyol devi Real Madrid için yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Takımın kaptanı Luka Modric'in Real Madrid'e başka bir Türk futbolcuyu önerdiği belirtildi.

MODRIC KENAN'I ÖNERDİ

Arda Güler'in de forma giydiği Real Madrid'in kaptanı Luka Modric'in eflatun-beyazlılara bir başka Türk oyuncuyu tavsiye ettiği ifade edildi. Modric'in önerdiği ismin ise Juventus forması giyen Kenan Yıldız olduğu öne sürüldü.

Arda Güler'in yanına bir Türk daha

TEKLİF YAPILABİLİR

Modric'in Kenan Yıldız'ın tarzını farklı bulduğu ve dikkat çeken bir yetenek olduğunu kulübe ilettiği aktarıldı. Real Madrid'in yaz transfer sezonunda Kenan Yıldız transferi için Juventus'la masaya oturabileceği belirtildi.

Arda Güler'in yanına bir Türk daha
Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
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