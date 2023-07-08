Arda Güler'den Real Madrid taraftarına ilk mesaj: Santiago Bernabeu'daki ilk maçım için sabırsızlanıyorum

İspanyol devi Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayan 18 yaşındaki yıldız Arda Güler resmi imzaların atılmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Real Madrid taraftarlarına ilk mesajı veren Arda, "Merhaba Madritistalar! Muhteşem Santiago Bernabeu'daki ilk maçım için sabırsızlanıyorum. Bu harika karşılama için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Arda'nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Fenerbahçe'den La Liga ekibi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler yeni kulübüyle bugün 6 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşme törenin ardından 18 yaşındaki orta saha oyuncusu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"BU HARİKA KARŞILAMA İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Instagram hesabından Real Madrid taraftarlarına ilk mesajını veren Arda Güler, "Merhaba Madritistalar! Muhteşem Santiago Bernabeu'daki ilk maçım için sabırsızlanıyorum. Bu harika karşılama için teşekkür ederim" ifadelerini yazdı.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM ALDI

Arda Güler, bu paylaşımında Real Madrid'i de etiketledi. Genç oyuncunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sizce Threads, Twitter'ın sonunu mu getirecek? — Haberler.com (@Haberler) July 6, 2023