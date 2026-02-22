Eminevim Ümraniyespor: 2-0
1'inci Lig'in 27'nci haftasında Arca Çorum FK, kendi sahasında Eminevim Ümraniyespor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri Thiam ve Fredy attı.
STAT: Çorum Şehir
HAKEMLER: Burak Demirkıran, Emrah Ünal, Arif Dilmeç
ARCA ÇORUM FK: Sehic, Üzeyir Ergün, Sinan Osmanoğlu, Arda Şengül, Erkan Kaş (Dk. Cemali), Pedrinho, Serdar Gürler (Dk. 76 Yusuf Erdoğan), Fredy (Dk. 86 Aleksic), Oğuz Gürbulak (Dk. 65 Ahmed Ildız), Burak Çoban (Dk. 75 Samudio), Thiam.
EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Burak Öksüz, Glumac, Emre Kaplan (Dk. 53 Ali Turap), Atalay Babacan, Serkan Göksu, Bardhi (Dk. 53 Djokanovic), Benny (Dk. 76 Barış), Soukou (Dk. 90+3 Yusuf Deniz), Kosoko (Dk. 53 Batuhan)
SARI KARTLAR: Erkan Kaş, Arda Şengül (Çorum FK)
GOLLER: Dk. 52 (pen) Thiam, Dk. 79 Fredy (Çorum FK)
33'üncü dakikada Serdar'ın ceza sahasına yaptığı ortada Fredy'nin gelişine vurduğu top az farkla üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.
52'nci dakikada Arca Çorum FK'dan Thiam'ın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
79'uncu dakikada orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına kadar ilerleyen Thiam, kaleci Cihan'ı da çalımlayarak topu içeri çevirdi. Kale sahasında Fredy topa dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
Karşılaşma 2-0 Arca Çorum FK üstünlüğüyle sonuçlandı.