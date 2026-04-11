Aras Kargo Play-Off'ta rövanşa çıkıyor

SULTANLAR Ligi Play-Off 5-8 Etabı ilk maçında Aras Kargo, evinde Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Deplasmandaki rövanş maçı yarın saat 16.00'da başlayacak. İzmir ekibi Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor.

SULTANLAR Ligi Play-Off 5-8 Etabı ilk maçında evinde Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Aras Kargo yarın rakibiyle deplasmanda rövanş mücadelesine çıkacak. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Yasin Okumuş, Asiye Tuzkan hakem ikilisi yönetecek. İki galibiyet alan takımın Play-Off 5-6 Etabı'na yükseleceği seride 1-1 eşitlik sağlanırsa üçüncü ve son maç 14 Nisan Salı günü yine Bursa'da oynanacak. Ligdeki ikinci sezonunu geçirip ilk kez Play-Off oynayan İzmir ekibi sezonu 5'inci sırada bitirip Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor. Play-Off 5-8 Etabı'nın diğer eşleşmesindeki ilk maçta Galatasaray, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

ABD'den İran'ın müzakere şartına onay: Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak

"Müzakere başlamaz" resti sonrası ABD, İran'ın şartını kabul etti
Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası

Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası
Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu

1,5 yıl önce tüm birikimiyle satın aldı, şimdi can korkusu yaşıyor
'Sultan Süleyman' esprisinden gözaltına alınan komedyen hakkında karar verildi

"Kanuni" esprisinden gözaltına alınan komedyen için karar verildi
Ayşe Tolga’dan zenginlik itirafı: Enerji vampirleri etrafını sarar

Ayşe Tolga’dan olay tespit: Hayatına enerji vampirlerini çekiyor
Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası

Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası
Dünya bunu da gördü! Şempanze iç savaşının görüntüleri

Dünya bunu da gördü! Şempanze iç savaşının görüntüleri
Fitch, Türkiye'nin 'pozitif' kredi görünümünü değiştirdi

Fıtch, Türkiye'nin kredi görünümünü değiştirdi