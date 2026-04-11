Aras Kargo Play-Off'ta rövanşa çıkıyor

SULTANLAR Ligi Play-Off 5-8 Etabı ilk maçında evinde Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Aras Kargo yarın rakibiyle deplasmanda rövanş mücadelesine çıkacak. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Yasin Okumuş, Asiye Tuzkan hakem ikilisi yönetecek. İki galibiyet alan takımın Play-Off 5-6 Etabı'na yükseleceği seride 1-1 eşitlik sağlanırsa üçüncü ve son maç 14 Nisan Salı günü yine Bursa'da oynanacak. Ligdeki ikinci sezonunu geçirip ilk kez Play-Off oynayan İzmir ekibi sezonu 5'inci sırada bitirip Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor. Play-Off 5-8 Etabı'nın diğer eşleşmesindeki ilk maçta Galatasaray, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

