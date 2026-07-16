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Aras Kargo, Avrupa'da rakibini bekleyecek

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Sultanlar Ligi ekibi Aras Kargo, CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu'nda Zaon Kifissia 1962 ile Rabotnicki Skopje eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Kulüp, 17 yıl sonra Avrupa kupalarında İzmir'i temsil etmenin gururunu yaşadıklarını açıkladı.

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aras Kargo, yeni sezonda ilk kez yer alacağı CEV Challenge Kupası'ndaki rakibini beklemeye başladı. Organizasyona 16'lı Finaller Turu'nda başlayacak İzmir temsilcisinin muhtemel rakipleri belli oldu. Kırmızı-beyazlı takım, Zaon Kifissia 1962 (Yunanistan) - Rabotnicki Skopje (Kuzey Makedonya) eşleşmesinin galibi ile rakip olacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "17 yıl sonra Avrupa kupalarındaki ilk İzmir takımı olarak şehrimizi gururla temsil edeceğiz" mesajı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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