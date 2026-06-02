Haberler

Aras Kargo'da başantrenör Suphi Doğancı'nın sözleşmesi uzatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol Sultanlar Ligi takımı Aras Kargo, başantrenör Mustafa Suphi Doğancı'nın sözleşmesini yeniledi. Kulüp, Doğancı ile yola devam ettiklerini açıkladı.

Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, başantrenör Mustafa Suphi Doğancı'nın sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Suphi Doğancı ile hikayemize devam ediyoruz." denildi.

Doğancı yönetimindeki Aras Kargo, geçen sezonu ligi 6. sırada tamamlayarak Balkan Kupası'na katılma hakkı elde etmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor

CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi

Yerebatan Sarnıcı resmen el değiştirdi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu öfkesi onu 16 yıl sonra CHP Grup Toplantısı'na getirdi
Özgür Özel'in CHP Genel Merkez'deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler

Özgür Özel bu detayı ilk kez açıkladı: Bellerinde kasaturayla geldiler
18 yaşındaki Mehmet'in katillerinden kan donduran ifade: Cinayetten sonra yemek yedik

18 yaşındaki Mehmet'in katillerinden kan donduran ifade
Maldivler, 16 yaş altındakilerin sosyal medyaya erişimini kısıtlayan ülkeler arasına katılıyor

Bir ülke daha 16 yaş altına sosyal medya kısıtlaması getiriyor
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? DEM Parti, CHP'deki krizle ilgili tavrını belli etti

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? DEM'in CHP'deki krizle ilgili tavrı belli oldu
Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber! Taraftar ayaklandı

Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber