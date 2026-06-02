Aras Kargo'da başantrenör Suphi Doğancı'nın sözleşmesi uzatıldı
Voleybol Sultanlar Ligi takımı Aras Kargo, başantrenör Mustafa Suphi Doğancı'nın sözleşmesini yeniledi. Kulüp, Doğancı ile yola devam ettiklerini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Suphi Doğancı ile hikayemize devam ediyoruz." denildi.
Doğancı yönetimindeki Aras Kargo, geçen sezonu ligi 6. sırada tamamlayarak Balkan Kupası'na katılma hakkı elde etmişti.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör