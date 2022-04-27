"Ararlarsa hemen giderim" diyen Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, oynamak istediği takımı açıkladı

Sergio Agüero'nun Twitch platformunda gerçekleştirdiği yayına katılan Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, Boca Juniors'ta forma giymek istediğini dile getirdi.

"BİR GÜN BOCA'DA OYNAMAK İSTERİM"

NTV Spor'da yer alan habere göre, Arjantinli eski futbolcu, yayının ilerleyen dakikalarında İngiliz ekibinde beraber oynadığı eski takım arkadaşı Mario Balotelli'yi davet etti ve ona Arjantin Ligi'nde en beğendiği kulübü sordu. Tereddüt etmeden Boca Juniors cevabını veren Balottelli, "Boca'yı beğeniyorum ve bir gün orada oynamak isterim" ifadelerini kullandı.

"BENİ ARARLARSA GİDERİM"

Sergio Agüero bu cevabı aldıktan sonra İtalyan forvete, "Boca'nın başkanı kim biliyor musun? Juan Roman Riquelme. Riquelme seni ararsa?" diye sordu. Adana Demirspor'da bu sezon adından bahsettiren Balotelli, "Beni ararlarsa giderim. Çocuklar Boca'da oynayan Maradona ve Riquelme'nin maçlarını izleyerek büyüdü. Küçükken Boca'yı izliyordum. 'Bir sene orada oynayacağım' dedim" şeklinde konuştu.

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