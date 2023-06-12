Arap Ülkelerinden Aikido Antrenörleri Fas'ta Buluştu

Fas'ta düzenlenen 3. Arap Aikido Federasyonu Buluşması'nda 400'ün üzerinde aikido antrenörü bir araya geldi. Programda teknik eğitim verildi ve açılış törenine Uluslararası Aikido Federasyonu Başkanı Wilko Vriesman ile Fas Aikido, Kendo, Yaido ve Judo Kraliyet Okulu Müdürü Abdulhamid el-Hamidi el-İdrisi katıldı. Bu tür programların aikidoyu teşvik etmek ve Arap ülkelerinden gelen antrenörlerinin deneyimlerinden yararlanmak açısından faydalı olduğu belirtildi.

Arap ülkelerinden aikido antrenörleri, Fas'ta düzenlenen 3. Arap Aikido Federasyonu Buluşması'nda bir araya geldi.

Fas resmi ajansı MAP'in haberine göre, Fas Aikido, Kendo, İaido ve Judo Kraliyet Okulu'nun girişimiyle Marakeş kentinde düzenlenen ve 400'ün üzerinde aikido antrenörünün katıldığı programda teknik eğitim verildi.

Açılış törenine, Uluslararası Aikido Federasyonu Başkanı Wilko Vriesman ile Fas Aikido, Kendo, Yaido ve Judo Kraliyet Okulu Müdürü Abdulhamid el-Hamidi el-İdrisi katıldı.

İdrisi, burada yaptığı konuşmada, bu tür programların, aikidoyu teşvik etmek, Arap ülkelerinden gelen antrenörlerinin deneyimlerinden yararlanmak ve bu deneyimleri geliştirmek açısından çok faydalı olduğunu ifade etti.