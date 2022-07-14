Arap kulübü Cristiano Ronaldo'ya 250 milyon euro maaş teklif etti! Süper yıldız cevabını verdi

Efsane olduğu Manchester United'dan ayrılmak isteyen Ronaldo'nun ismi dev kulüplerle anılırken, Portekiz'de yayın yapan TVI, Suudi Arabistan'dan bir takımın da süper yıldızla ile ilgilendiğini yazdı.

250 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Cristiano Ronaldo'ya bir Suudi Arabistan kulübü 2 yıllık sözleşme için 250 milyon euro maaş önerdi. Aynı kulüp Manchester United'a 30 milyon euro bonservis ve menajer Jorge Mendes'e ise 20 milyon euro teklif etti.

RONALDO TEKLİFİ REDDETTİ

Record'da yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo, Arap kulübünün önerdiği astronomik transfer teklifini reddetti. United'ın bu sezon başlayan kampına ailevi sebeplerden dolayı katılmayan Ronaldo'nun geleceği belirsizliğini koruyor.