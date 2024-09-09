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Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı

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Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Emre Mor, takımdan ayrılıyor. Kendisine takım bulması söylenen 27 yaşındaki oyuncunun yeni adresi Hatayspor olacak. Daha önce Arabistan ve birçok farklı kulüpten teklif alan Mor, Süper Lig'de kalmayı tercih etti. Sarı-Lacivertliler'in teknik patronu Mourinho'nun planları arasında yer almayan Mor'un, Hatayspor ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Portekizli antrenör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği oyuncularla teker teker yolları ayıran sarı-lacivertlilerde sıra Emre Mor'a geldi.

ÇUVAL DOLUSU PARAYI REDDETTİ

Kısa süre önce kendisine takım bulması söylenen ve Suudi Arabistan takımı Al-Kholood'un yıllık 3.5 milyon euro vermesine rağmen bu teklifi kabul etmeyen Mor'un yeni adresi belli oldu. Emre'nin yeni adresi Hatayspor olacak.

HATAYSPOR'A İMZAYI ATIYOR

Son gelen haberlere göre; Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki oyuncusu Emre Mor, transferde şaşırtan kararını verdi. Kanat oyuncusunun, yeni adresi Hatayspor olacak. Emre'nin Süper Lig ekibiyle resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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