Antalyaspor'u çok rahat geçtiler! Süper Lig'in yeni lideri Adana Demirspor

Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadelede ev sahibi takımda Soner Aydoğdu ve Nakajima, Adana Demirspor'da ise Rakitskiy kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Mavi Şimşekler, siyah-beyazlıların puan kaybettiği haftada maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Antalyaspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Airlines Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazandı.

BELHANDA'DAN SEZONUN EN ERKEN GOLÜ

Karşılaşmada Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Younes Belhanda, 75. dakikada Gulbrandsen ve 84. dakikada Assombalonga kaydetti. Belhanda, 47. saniyede sezonun en erken golüne imza attı. Maçta ev sahibi takımda Soner Aydoğdu ve Nakajima, Adana Demirspor'da ise Rakitskiy kırmızı kart gördü.

LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDULAR

Bu sonucun ardında Adana Demirspor puanını 16'ya yükseltti ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada averajla liderliğe yükseldi. Antalyaspor ise 6 puanda kalarak kötü gidişatını sürdürdü.