Antalyaspor, Transfer Engelini Kaldırdı ve 8 Yeni Oyuncu ile Anlaştı
FIFA'daki 16 dosyanın ödemesini tamamlayan Antalyaspor, 8 yeni oyuncu transfer etti. Kulüp, transferler arasında Surinamlı Kenneth Paal, Hull City'den Abdülkadir Ömür ve Fenerbahçe'den Kerem Kaya gibi isimler yer alıyor.
FIFA'da bulunan 16 dosyanın ödemesini tamamlayıp transfer engelini kaldıran Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 8 oyuncu transferini açıkladı.
Kırmızı-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından, Surinamlı milli futbolcu Kenneth Paal ile 3 yıllık, Hull City'den Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'dan Poyraz Yıldırım ile birer yıllık, Rus milli futbolcu Georgi Dzhikiya 2 yıllık, Hüseyin Türkmen ile 1+1 yıllık, Borussia Mönchengladbach'tan Çekyalı Tomas Cvancara ile 1 yıllık, Hully City'den Doğukan Sinik ile 2+1 yıllık, ayrıca Fenerbahçe'den Kerem Kayaarası ile de sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor