Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao: İstanbulspor maçında aldığımız 3 puan adil bir galibiyetti

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao, İstanbulspor maçında aldıkları 3 puanın adil bir galibiyet olduğunu söyledi. Tralhao, Galatasaray maçıyla ilgili ise, 'Galatasaray'a olan saygımızı kaybetmeden oynayacağız' dedi.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao, 2-1 kazandıkları İstanbulspor maçında aldıkları 3 puanın adil bir galibiyet olduğunu söyledi. Tralhao, gelecek hafta sahalarında oynayacakları Galatasaray maçı ile ilgili ise, "Galatasaray'a olan saygımızı kaybetmeden oynayacağız" dedi.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği İstanbulspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tralhao, adil bir galibiyet elde ettiklerini ifade ederek, "Öncelikle bizim adımıza zor maç olacağını bilerek hazırlandık. İyi bir ekibe karşı oynayacağımızı biliyorduk. Konsantre başlamamız gerekiyordu. Oyun kontrolü bizim elimizdeyken tehlikeli geçişleri olan rakipten gol yedik. Oyuncular maç içinde taktik disiplinden kopmadılar. Oyunun ilk yarısının son düdüğüne kadar oyunda kaldılar. İkinci yarı oyunun kontrolü bizdeydi. Maçı döndürmek adına iki gole ihtiyacımız vardı. Adil galibiyet olduğunu düşünüyorum. Zor anlarda mücadelesini iyi şekilde ortaya koyan Antalyaspor vardı. Galibiyeti elde ettik. Özgüvenle yaptığımız çalışmaları devam ettirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Galatasaray'a olan saygımızı kaybetmeden oynayacağız"

Gelecek hafta oynayacakları Galatasaray müsabakasının hatırlatılması üzerine, "Galatasaray maçından önce 48 saat galibiyet tadını çıkaracağız. Bütün hafta Galatasaray maçı için çalışacağız. Galatasaray Avrupa'nın güçlü takımlarından biri. Kaliteli oyuncuları var. Biz maçları kaybetmeye çıkmıyoruz. Her maçta en iyi Antalyaspor'u göstermeye çalışıyoruz. 3 puan için çalışıyoruz. Biz oyuncularımızı bütün hafta galibiyet için hazırlayacağız. Galatasaray'a olan saygımızı kaybetmeden oynayacağız" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL