Antalyaspor Mert Yılmaz'ı, Ümraniyespor'a kiraladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalyaspor Mert Yılmaz'ı, Ümraniyespor'a kiraladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Antalyaspor Mert Yılmaz'ı, Ümraniyespor'a kiraladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, 23 yaşındaki defans oyuncusu Mert Yılmaz'ı, Ümraniyespor'a kiraladığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, 23 yaşındaki defans oyuncusu Mert Yılmaz'ı, Ümraniyespor'a kiraladığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor'da forma giyen genç defans oyuncusu Mert Yılmaz, ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Yılmaz, 2022-2023 sezonunu kapsayan geçici transferi konusunda Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile anlaşmaya varılmıştı. Oyuncumuza yeni sezonda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Mert Yılmaz, geçen sezonu 1. Lig takımlarından Bursaspor'da kiralık olarak geçirmişti. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Antalyaspor Mert Yılmaz Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title