Antalyaspor Kayserispor maçının VAR hakemi Erkan Özdamar - Haberler

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Antalyaspor Kayserispor maçının VAR hakemi Erkan Özdamar

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Antalyaspor Kayserispor maçının VAR hakemi Erkan Özdamar

Yukatel Kayserispor'un deplasmanda oynayacağı Fraport-Tav Antalyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Özdamar oldu.

Yukatel Kayserispor'un deplasmanda oynayacağı Fraport-Tav Antalyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Özdamar oldu.

Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Kayserispor, bugün deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu doksan dakika saat 20.30'da başlayacak ve mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Ali tuna yapacak. Maçın 4.Hakemi Davut Dakul Çelik olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Erkan Özdamar oturacak.

Özdamar'a AVAR da Kerem Ersoy ve Oğuzhan Çakır eşlik edecek. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Erkan Özdamar, Antalyaspor, Kayserispor, Spor, Haberler

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