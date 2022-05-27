Antalyaspor'da kiralık futbolcular dönüyor - Haberler

Fraport TAV Antalyaspor'un başka takımlarda kiralık olarak forma giyen futbolcuları Gustavo Blanco Leschuk, Erkan Eyibil, Ersin Zehir ile Mert Yılmaz, kırmızı beyazlıların 1 Temmuz'da başlayacak kampındaki çalışmalara katılacak.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sözleşmesi sona eren ve kiralık olarak oynayan futbolcularla görüşen kırmızı beyazlılar, gelecek sezon takımda yer alacak futbolcuları planlıyor. Yeni sezon hazırlık programını belirleyen Fraport TAV Antalyaspor, 1 Temmuz'da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanacak. Sağlık kontrollerinin ardından kırmızı beyazlılar 3 Temmuz'da Burdur'da kamp çalışmalarına başlayacak. Fraport TAV Antalyaspor ikinci kamp dönemini de Almanya'da geçirmeyi planlıyor.