ABD Başkanı Trump: Perşembe günü ben de İstanbul'a gelebilirim

ABD Başkanı Trump net tarih verdi: İstanbul'a gelebilirim
'47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor' diyen Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür

Fesih sürecinin mimarı Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

DEM Partililerle şakalaşan Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

Antalya'da Uluslararası Padel Turnuvası Tamamlandı

Antalya'da Uluslararası Padel Turnuvası Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen 'FIP Bronze Cupra Antalya 2025' turnuvasında, 27 ülkeden 72 takım mücadele etti. Erkeklerde Ferran Insa Sotillo-Alejandro Jerez Carnero, kadınlarda ise Letizia Maria Manquillo Alarza-Patricia Martinez Fortun birinci oldu.

Antalya'da, "FIP Bronze Cupra Antalya 2025" turnuvası gerçekleştirildi.

Uluslararası Padel Federasyonu (FIP) takvimindeki prestijli turnuva, Nirvana Cosmopolitan bünyesindeki Cosmos Sports Center padel kortlarında düzenlendi.

Profesyonel padel oyuncularını bir araya getiren ve 5 gün süren organizasyona, 27 ülkeden 20'si kadın sporculardan oluşan 72 takım katıldı.

Erkeklerde Ferran Insa Sotillo-Alejandro Jerez Carnero, kadınlarda Letizia Maria Manquillo Alarza- Patricia Martinez Fortun birinciliği elde etti.

Kazanan takımlara ödüllerini, Türkiye Tenis Federasyonu Genel Sekreteri Volkan Akgül ve Nirvana Otelleri Üst Yöneticisi Ali Uçaş düzenlenen törende verdi.

Organizasyonun, Türkiye'deki en geniş katılımlı padel turnuvası olduğu ve kadın sporcu sayısı bakımından da öne çıktığı belirtildi.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı
DEM Partili Gergerlioğlu: Özerklik talebi yok

PKK'ya özerklik sözü verildi mi? DEM Partili Gergerlioğlu yanıtladı
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.