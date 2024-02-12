Üye Girişi
Haberler

Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda Mustafa Kıvanç Aksoy şampiyon oldu

Güncelleme:

Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda Gençler FreeStyle Pair Kategorisi'nde Dalamanlı sporcu Mustafa Kıvanç Aksoy büyük bir başarı elde ederek şampiyon oldu. Turnuvada Türk sporcular toplamda 69 madalya kazandı.

Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda Gençler FreeStyle Pair Kategorisi'nde Dalamanlı sporcu Mustafa Kıvanç Aksoy büyük bir başarı elde ederek şampiyon oldu.

11.Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası 8-14 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenleniyor. 60 ülkeden yaklaşık 1900 sporcunun yarıştığı yıldızlar, gençler, büyükler, ve poomse, gibi farklı kategorilerinde sporcuların yarıştığı turnuvanın ilk gününde poomse müsabakaları yapıldı. Toplam 30 kategoride yapılan müsabakalarda, Türk sporcular 22 altın, 18 gümüş ve 29 bronz olmak toplam 69 madalya kazandı.

Turnuvanın ilk gününde mücadele eden Türk sporculardan biri de Dalamanlı sporcu Mustafa Kıvanç Aksoy'du. Aksoy mücadele ettiği Poomse Freestyle Pair Kategorisinde şampiyon olurken, Freestyle Takımlar Kategorisinde de üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Kıvanç Türkiye Antalya Turnuva Uluslararası Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 12 Şubat Pazartesi Survivor yeni bölüm! SURVIVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? | Survivor son bölümünde ne oldu? Survivor Hilmi Cem kaç yaşında, nereli? Sevgilisi var mı? 12 Şubat hava bugün nasıl? HAVA DURUMU! İstanbul'da yağış var mı? Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN |12 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! Müge Anlı CANLI İZLE! 12 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? 12 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 12 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 12 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 12 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 12 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 12 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Nijerya - Fildişi Sahili maçı CANLI izle! (AFRİKA ULUSLAR KUPASI) 11 Şubat Milan - Napoli maçı canlı yayın izle! 12 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title