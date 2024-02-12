Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda Mustafa Kıvanç Aksoy şampiyon oldu

Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda Gençler FreeStyle Pair Kategorisi'nde Dalamanlı sporcu Mustafa Kıvanç Aksoy büyük bir başarı elde ederek şampiyon oldu.

11.Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası 8-14 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenleniyor. 60 ülkeden yaklaşık 1900 sporcunun yarıştığı yıldızlar, gençler, büyükler, ve poomse, gibi farklı kategorilerinde sporcuların yarıştığı turnuvanın ilk gününde poomse müsabakaları yapıldı. Toplam 30 kategoride yapılan müsabakalarda, Türk sporcular 22 altın, 18 gümüş ve 29 bronz olmak toplam 69 madalya kazandı.

Turnuvanın ilk gününde mücadele eden Türk sporculardan biri de Dalamanlı sporcu Mustafa Kıvanç Aksoy'du. Aksoy mücadele ettiği Poomse Freestyle Pair Kategorisinde şampiyon olurken, Freestyle Takımlar Kategorisinde de üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı. - MUĞLA