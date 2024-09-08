Antalya'da Doğan Hakyemez Gençler Basketbol Turnuvası Tamamlandı

Antalya'da 14 yaş altı kız ve 16 yaş altı erkek kategorilerinde düzenlenen Doğan Hakyemez Gençler Basketbol Turnuvası tamamlandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun desteğiyle Nirvana Basketball Weeks kapsamında düzenlenen basketbol turnuvasında maçlar, Cosmos Sports Center'da oynandı.

Kızlarda, Antalya Büyükşehir Belediyesi şampiyon oldu. Antalya Gelişim Gençlik Spor Kulübü (AGGİK) ikinci, Antalya Basketbol Kulübü (ABK) ise üçüncülüğü elde etti.

Erkeklerde ise AGGİK takımı şampiyon olurken Muratpaşa Belediyesi'ni mağlup eden ABK ikinciliği kazandı.

Doğan Hakyemez Gençler Turnuvasında dereceye girenlere ödüllerini, Nirvana Cosmopolitan Genel Müdürü Erhan Yakut ve Türkiye Basketbol Federasyonu İl Hakem Komitesi Üyesi Gültekin Polatkan verdi.