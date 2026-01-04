Haberler

Anlaşmaya varıldı! 38 yaşındaki Fransız efsane Fenerbahçe'ye dönüyor

Fenerbahçe Beko, ASVEL forması giyen 38 yaşındaki eski oyuncusu Nando De Colo ile prensip anlaşmasına vardı. Fransız oyuncunun kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

EuroLeague'de yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe Beko, kadrosunu eski yıldızıyla güçlendirmeye hazırlanıyor.

DE COLO İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Basket News'in haberine göre; Fenerbahçe Beko, ASVEL forması giyen 38 yaşındaki Fransız guard Nando De Colo ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertliler, eski oyuncusu ile her konuda el sıkıştı. Kanarya'nın 5 Ocak'ta sona erecek sezon içi transfer dönemi öncesinde De Colo'yu resmen açıklaması bekleniyor.

3 YIL ARADAN SONRA GERİ DÖNÜYOR

2019-2022 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Nando De Colo, sarı-lacivertlilere veda etmesinin ardından ülkesine dönerek ASVEL'e transfer olmuştu.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon EuroLeague'de ASVEL formasıyla 13.6 sayı, 2.1 ribaund ve 4.7 asist ortalamaları yakalayan deneyimli oyuncu, 17.8 verimlilik puanı (PIR) ile ligin öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

