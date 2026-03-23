Anlaşma tamam! İşte Zinedine Zidane'ın yeni takımı
Zinedine Zidane, 2026 Dünya Kupası sonrası Fransa Milli Takımı'nın başına geçmesi için federasyonla sözlü anlaşma sağladı.
SÖZLÜ ANLAŞMA TAMAM
Le Parisien'in haberine göre Fransa Futbol Federasyonu ile Zidane arasında prensip anlaşmasına varıldı. Tarafların, gelecek planlaması konusunda uzlaştığı belirtildi.
2026 DÜNYA KUPASI SONRASI GÖREVE BAŞLAYACAK
Haberde yer alan bilgilere göre Zidane'ın, 2026 Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından resmen göreve başlaması bekleniyor. Bu süreçte mevcut teknik yapının devam edeceği ifade edildi.
FRANSA FUTBOLUNDA YENİ DÖNEM
Efsane futbolcu ve teknik adam Zidane'ın göreve gelmesiyle birlikte Fransa Milli Takımı'nda yeni bir dönemin başlayacağı yorumları yapıldı.