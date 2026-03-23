Anlaşma tamam! İşte Zinedine Zidane'ın yeni takımı

Zinedine Zidane, 2026 Dünya Kupası sonrası Fransa Milli Takımı'nın başına geçmesi için federasyonla sözlü anlaşma sağladı.

Fransa futbolunda tarihi bir gelişme yaşandı. Zinedine Zidane'ın, Fransa Milli Takımı'nın başına geçmesi için sözlü anlaşmaya varıldığı öne sürüldü.

SÖZLÜ ANLAŞMA TAMAM

Le Parisien'in haberine göre Fransa Futbol Federasyonu ile Zidane arasında prensip anlaşmasına varıldı. Tarafların, gelecek planlaması konusunda uzlaştığı belirtildi.

2026 DÜNYA KUPASI SONRASI GÖREVE BAŞLAYACAK

Haberde yer alan bilgilere göre Zidane'ın, 2026 Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından resmen göreve başlaması bekleniyor. Bu süreçte mevcut teknik yapının devam edeceği ifade edildi.

FRANSA FUTBOLUNDA YENİ DÖNEM

Efsane futbolcu ve teknik adam Zidane'ın göreve gelmesiyle birlikte Fransa Milli Takımı'nda yeni bir dönemin başlayacağı yorumları yapıldı.

