Anlaşma tamam, imza için gün sayıyor! Beşiktaş aradığı golcüyü Bulgaristan'da buldu - Haberler

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan Beşiktaş, aradığı golcüyü Bulgaristan'da buldu. Siyah-beyazlılar, CSKA Sofia'nın forveti Jordy Caicedo'ya imzayı attırmak için gün sayıyor.

RESMİ AÇIKLAMA AN MESELESİ

NTV Spor'da yer alan habere göre, 24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme için el sıkışan Beşiktaş, Bulgar ekibi ile bonservis bedeli konusunda görüşmeye devam ediyor. Ekvadorlu forvet yıllık 1 milyon euro ücret vermeyi planlayan siyah-beyazlılar, CSKA Sofia ile de anlaşması halinde transferi resmen duyuracak.

BU SEZON 22 GOL ATTI

Bu sezon Bulgar ekibi ile 46 maça çıkan Caicedo, 22 gol, 1 asistlik performansı gösterdi. 8 kez Ekvador Milli Takımı'nda görev yapan Caisedo, 1 gol attı. Daha önce Ekvador ekipleri Universidad Catolica ve El Nacional ile Brezilya'dan Vitoria formaları giyen 24 yaşındaki oyuncu, 2021 Şubat ayında CSKA Sofia'ya transfer oldu. Bulgar ekibi ile çıktığı 65 maçta 31 gol atan Caicedo, 4 de asist yaptı.

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