Anlaşma sağlandı! Masuaku'dan sürpriz transfer
Premier Lig ekibi Sunderland forması giyen Beşiktaş'ın eski futbolcu Arthur Masuaku, İngiliz ekibinden ayrılıyor. Lens, Arthur Masuaku'nun kiralık transferi için Sunderland anlaştı.
- Fransa Ligue 1 ekibi Lens, Arthur Masuaku'nun sezon sonuna kadar kiralık transferi için Sunderland ile anlaşmaya vardı.
- Arthur Masuaku, Sunderland'de bu sezon sadece 4 maça çıktı ve gol ya da asist katkısı yapamadı.
- Arthur Masuaku'nun Sunderland ile olan sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor.
Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş'tan ayrılan ve İngiltere Premier Lig ekibi Sunderland'e imza atan Arthur Masuaku, İngiliz ekibine de veda ediyor.
ANLAŞMA SAĞLANDI
L'Equipe'te yer alan habere göre; Fransa Ligue 1 ekibi Lens, Arhut Masuaku'nun kiralık transferi için Sunderland anlaşmaya vardı. Haberde, 32 yaşındaki sol bekin sezon sonuna kadar kiralanacağı ve hafta başında imza için Fransa'ya gideceği ifade edildi.
SADECE 4 MAÇTA OYNAYABİLDİ
Sunderland'de bu sezon sadece 4 maça çıkabilen Masuaku, gol ya da asist katkısı yapamadı. Piyasa değeri 2.5 milyon euro olan 32 yaşındaki deneyimli oyuncunun Sunderland ile olan sözleşmesi 2027'ye dek devam ediyor.