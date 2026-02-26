Haberler

Anlaşma sağlanamıyor! Zeki Çelik'in istediği ücret dudak uçuklattı

Anlaşma sağlanamıyor! Zeki Çelik'in istediği ücret dudak uçuklattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Roma'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Zeki Çelik'in geleceği belirsizliğini koruyor. Yeni sözleşme görüşmelerinden henüz sonuç alınamayan Zeki Çelik'in menajerlerin yıllık 3.8 milyon Euro talep ettiği ancak Roma'nın bu rakamı asla kabul etmeyeceğini belirtildi.

  • Zeki Çelik'in menajerleri Roma ile yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinde yıllık 3.8 milyon Euro istedi.
  • Roma, Zeki Çelik'in istediği 3.8 milyon Euro'luk maaşı çok fazla buldu ve kabul etmeyeceğini belirtti.
  • Juventus, Zeki Çelik'i bonservissiz olarak kadrosuna katmayı hedeflediğini ve istediği maaşı verebileceğini açıkladı.

Serie A ekibi Roma'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Zeki Çelik'in geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ALINAMADI

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Zeki Çelik, şu ana kadar kulübüyle yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinden henüz sonuç alamadı. 29 yaşındaki futbolcunun menajerlerinin, yönetimle yaptığı pazarlıklarda yıllık 3.8 milyon Euro istediği belirtilirken, Roma'nın bu rakamı çok fazla bulduğu ve asla kabul etmeyeceği aktarıldı.

JUVENTUS TRANSFERDE ÇOK İSTEKLİ

Haberin devamında, Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği Juventus'un Zeki Çelik'i bonservissiz olarak kadrosuna katmayı hedeflediği ve milli oyuncuya istediği maaşı verebilecekleri dile getirildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Afganistan: Pakistan'a ait askeri tesisleri vuruyoruz

Komşu ülkeler yeniden savaşa tutuştu! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek

İnternette bunu arayan çocuklar dikkat! Anne-babanıza haber verilecek
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz

Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz
Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek

İnternette bunu arayan çocuklar dikkat! Anne-babanıza haber verilecek
Paşinyan ve Tusk'tan ezber bozan video, eğlenceleri anlarını paylaştılar

Videodaki iki isim de başbakan! Fenomenliğe soyundular
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi! Rusya İHA'sına hemen müdahale ettiler

Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi! Anında karşılık verdiler