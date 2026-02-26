Anlaşma sağlanamıyor! Zeki Çelik'in istediği ücret dudak uçuklattı
Roma'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Zeki Çelik'in geleceği belirsizliğini koruyor. Yeni sözleşme görüşmelerinden henüz sonuç alınamayan Zeki Çelik'in menajerlerin yıllık 3.8 milyon Euro talep ettiği ancak Roma'nın bu rakamı asla kabul etmeyeceğini belirtildi.
- Zeki Çelik'in menajerleri Roma ile yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinde yıllık 3.8 milyon Euro istedi.
- Roma, Zeki Çelik'in istediği 3.8 milyon Euro'luk maaşı çok fazla buldu ve kabul etmeyeceğini belirtti.
- Juventus, Zeki Çelik'i bonservissiz olarak kadrosuna katmayı hedeflediğini ve istediği maaşı verebileceğini açıkladı.
Serie A ekibi Roma'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Zeki Çelik'in geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.
GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ALINAMADI
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Zeki Çelik, şu ana kadar kulübüyle yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinden henüz sonuç alamadı. 29 yaşındaki futbolcunun menajerlerinin, yönetimle yaptığı pazarlıklarda yıllık 3.8 milyon Euro istediği belirtilirken, Roma'nın bu rakamı çok fazla bulduğu ve asla kabul etmeyeceği aktarıldı.
JUVENTUS TRANSFERDE ÇOK İSTEKLİ
Haberin devamında, Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği Juventus'un Zeki Çelik'i bonservissiz olarak kadrosuna katmayı hedeflediği ve milli oyuncuya istediği maaşı verebilecekleri dile getirildi.