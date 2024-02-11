Ankaragücü ve Galatasaray maçı öncesi Eryaman Stadyumu'nun zemini hakkında açıklama

- Hüseyin Aytekin: "Ankaragücü ve Galatasaray da gelip mücadelesini yapacaktır"

KONYA - MKE Ankaragücü Spor Kulübü Basın Sorumlusu Hüseyin Aytekin, Trendyol Süper Ligi'nin 26. haftasında oynayacakları Galatasaray maçı öncesi Eryaman Stadyumu'nun zemininin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Hüseyin Aytekin, "9-10 gündür sahada çok ciddi bir çalışma var. Bu süre zarfında hiçbir maç oynanmayacak. Sahanın o günün çok daha ilerisinde olacağı kesin" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan MKE Ankaragücü'nün Eryaman Stadyumu'nun zemini tartışma konusu oldu. Konyaspor maçından sonra açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Spor Kulübü Basın Sorumlusu Hüseyin Aytekin, "3 maçlık bir maratondan sonra Trabzonspor - Gençlerbirliği maçından önce TFF stadyuma bir heyet gönderdi. Heyet tarafından zemin kontrol edildi ve Trabzonspor - Gençlerbirliği maçının oynatılma kararı verildi. O maçta sonra 9-10 gündür sahada çok ciddi bir çalışma var. Bu süre zarfında hiçbir maç oynanmayacak. Sahanın o günün çok daha ilerisinde olacağı kesin. Bu gün bu konuyu neden tartışıyoruz anlamıyorum. Futbolun en büyük, en önemli unsurlarından Türkiye'deki futbolun paydaşlarına futbol kurumlarına olan güvenidir. Bu güvenin zedelenmesini istemiyoruz. O gün nasıl Trabzonspor-Gençlerbirliği futbolcuları o sahada oynadıysa o sahanın çok daha ilerisinde bakım yapıldıktan sonra Ankaragücü ve Galatasaray'da gelip mücadelesini yapacaktır. Bu konunun tartışılmasını hiç doğru bulmuyorum" şeklinde konuştu.